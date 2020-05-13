MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bergüzar Korel: Hamileleri rahat bırakın
13.05.2020 - 09:17 |

Bergüzar Korel: Hamileleri rahat bırakın

8 Mart'ta ikinci defa anne olan Bergüzar Korel, Instagram canlı yayınından hemcinslerine seslendi: Lüften hamile ve lohusaları rahat bırakın.

Bergüzar Korel: Hamileleri rahat bırakın
ABONE OL

Bergüzar Korel, ikinci çocuğu Han’ı 8 Mart’ta kucağına almıştı. Güzel oyuncu, meslektaşı Beyza Şekerci’nin Instagram’da düzenlediği canlı yayına konuk oldu.

Posta'da yer alan habere göre; Korel, “Türkiye’de ilk corona virüs tespiti yapıldığı gün doğuma girdim. Salgın nedeniyle lohusalık yaşayamadım. Virüs korkusu her şeyi bastırdı” şeklinde konuştu.

Bir de hemcinslerine çağrı yapan Bergüzar Korel, "Herkes annelik yarışına girdi. Biri nasıl doğum yapman gerektiğini söyler, diğeri ‘Çok emzirme’ der. Lüften hamile ve lohusaları rahat bırakın, baskı yapmayın, akıl vermeyin" dedi.

    Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Pala olmuştuk’

    ‘Pala olmuştuk’

    Sanal ortamda doğum günü

    Sanal ortamda doğum günü

    Rapiskalar arasında

    Rapiskalar arasında

    Bahçede tango keyfi

    Bahçede tango keyfi

    Sıradaki Haber