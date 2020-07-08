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08.07.2020 - 17:05 |

Bergüzar Korel: Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Oyuncu Bergüzar Korel ve yakın arkadaşı Beyza Şekerci Hepileri tatilde bir araya geldi.

Bergüzar Korel: Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı
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Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alan Bergüzar Korel bu kez yakın arkadaşı ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'ama böyle pişti olmaz olsun' notuyla paylaştı.

İki yakın arkadaşın mayo tercihi aynı olunca Korel, Instagram hikaye kısmına da bir video ekleyip 'Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı' ifadelerini kullandı.

Bergüzar Korel: Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Beren Saat ve Esra Dermancıoğlu birlikte şarkı söylediOyuncu Beren Saat, yakın arkadaşı Esra Dermancıoğlu ile bir araya geldi. Sezen Aksu'nun 'Ben Kedim Yatağım' adlı şarkısını seslendiren ikili, o anları sosyal medyada paylaştı.
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Cadde Yazarları

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