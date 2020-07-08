Bergüzar Korel: Hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı

Geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaşarak, doğum sonrası kilo haberlerini ti'ye alan Bergüzar Korel bu kez yakın arkadaşı ile çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından 'ama böyle pişti olmaz olsun' notuyla paylaştı.

İki yakın arkadaşın mayo tercihi aynı olunca Korel, Instagram hikaye kısmına da bir video ekleyip 'Hayatımdaki hiçbir pişti bu kadar acı olmamıştı' ifadelerini kullandı.