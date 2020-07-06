Bergüzar Korel'den magazincilere gönderme

Bergüzar Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla magazin gazetecilerine göndermede bulunarak, “Sizleri yormak istemedim” yorumunu yaptı.

İşte ünlü oyuncunun, mavi tur sırasında teknede çekilmiş fotoğraflarının altına yazdığı ‘doğum sonrası kilolarını atamadı’ haberi…

"*Bergüzar Korel bikinili yakalandı!

*Ünlü oyuncu Bergüzar Korel kilolu haliyle dikkat çekti!

*4 ay önce ikinci çocuğunu dünyaya getiren ünlü oyuncunun kilolu hali gözlerden kaçmadı.

*Doğum kilolarından hala kurtulamadığı gözlenen Bergüzar Korel'in saklanma çabaları ise işe yaramadı.

*Doğum sonrası aldığı kilolar ve selülitleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel'in bu görüntüsü şaşkınlık yarattı.

*Çevrenin şaşkın bakışları arasında tatilini sürdüren Bergüzar Korel'i görenler 'eski halinden eser yok' demekten kendilerini alamadılar.

*Bu görüntüsü ile sosyal medyada eleştiri okları ve hakarete varan yorumlar ile alay konusu olan Bergüzar Korel'in şok değişimi için yana kaydırabilirsiniz.

*Sizleri yormak istemedim. İyi yazlar olsun.