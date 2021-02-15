Berkay Ateş hediye yerine bağış istedi

Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, "Herkese merhaba. 19 Şubat, doğum günüm. Bu vesileyle bana verebileceğiniz en büyük hediye, kanser hastaları için yapacağımız bağışlar olacaktır. Küçük ya da büyük demeden yapılacak her bağış, bir kişinin derdine derman olabilmek demektir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.