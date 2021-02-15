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15.02.2021 - 15:26 |

Berkay Ateş hediye yerine bağış istedi

Oyuncu Berkay Ateş, 19 Şubat olan doğum gününde hediye yerine Türk Kanser Derneği'ne bağış yapılmasını istedi.

Berkay Ateş hediye yerine bağış istedi
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Instagram hesabından açıklama yapan oyuncu, "Herkese merhaba. 19 Şubat, doğum günüm. Bu vesileyle bana verebileceğiniz en büyük hediye, kanser hastaları için yapacağımız bağışlar olacaktır. Küçük ya da büyük demeden yapılacak her bağış, bir kişinin derdine derman olabilmek demektir. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Berkay Ateş hediye yerine bağış istedi

Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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