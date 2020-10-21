Berkay: Ben galerici değilim, şarkıcıyım

BerkayŞahin, 'T' ile belirlenen geçici plaka sayesinde lüks cipini 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye alarak vergi kaçırdığı iddiaları hakkında da konuştu: Ne diyeyim ki artık. Ben galerici değilim, şarkıcıyım. Allah nasip ediyor alabiliyorum. Arabamı bir süre kullandıktan sonra da değiştiriyorum. Üç gün sonra yeni araba alacağım. Ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum.