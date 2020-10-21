21.10.2020 - 10:49 |
Berkay: Ben galerici değilim, şarkıcıyım
Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızıyla birlikte Bebek’te görüntülendi. Ünlü popçu, sahnede playback şarkı söylemediğini, diğer kişilerin ise kendisini ilgilendirmediğini belirtti.
BerkayŞahin, 'T' ile belirlenen geçici plaka sayesinde lüks cipini 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye alarak vergi kaçırdığı iddiaları hakkında da konuştu: Ne diyeyim ki artık. Ben galerici değilim, şarkıcıyım. Allah nasip ediyor alabiliyorum. Arabamı bir süre kullandıktan sonra da değiştiriyorum. Üç gün sonra yeni araba alacağım. Ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum.