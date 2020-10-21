MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Magazin Haberleri Berkay: Ben galerici değilim, şarkıcıyım
21.10.2020 - 10:49 |

Berkay: Ben galerici değilim, şarkıcıyım

Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ve kızıyla birlikte Bebek’te görüntülendi. Ünlü popçu, sahnede playback şarkı söylemediğini, diğer kişilerin ise kendisini ilgilendirmediğini belirtti.

Berkay: Ben galerici değilim, şarkıcıyım
ABONE OL

BerkayŞahin, 'T' ile belirlenen geçici plaka sayesinde lüks cipini 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye alarak vergi kaçırdığı iddiaları hakkında da konuştu: Ne diyeyim ki artık. Ben galerici değilim, şarkıcıyım. Allah nasip ediyor alabiliyorum. Arabamı bir süre kullandıktan sonra da değiştiriyorum. Üç gün sonra yeni araba alacağım. Ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum.

Magazin Haberleri Bülteni (21 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Semiramis Pekkan, 'Lalvani' soyadını geri aldı

Semiramis Pekkan, 'Lalvani' soyadını geri aldı

Zehra Çilingiroğlu: İnsanlara yaklaşmıyorum

Zehra Çilingiroğlu: İnsanlara yaklaşmıyorum

Güzellik yorumu

Güzellik yorumu

Baba oldu

Baba oldu

Sıradaki Haber