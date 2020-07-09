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09.07.2020 - 09:10 | | ALÄ° KESER

Berkay kÄ±zÄ±nÄ± öpücüklere boÄŸdu

ÅžarkÄ±cÄ± Berkay, Ã¶nceki gÃ¼n eÅŸi Ã–zlem Ada Åžahin ve minik kÄ±zlarÄ± ile mavi tura Ã§Ä±ktÄ±. Bodrum YalÄ±kavakâ€™ta demirleyen aile, Mia Beach'e giderek denize girdi.

Berkay kÄ±zÄ±nÄ± öpücüklere boÄŸdu
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Berkay Åžahin, kÄ±zÄ± Arya ile denizde oyunlar oynadÄ±, Arya'yÄ± Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu. Baba-kÄ±zÄ±n neÅŸeli halleri dikkat Ã§ekti.

Denize girmeyi tercih etmeyen Ã–zlem Ada Åžahin, iskelede kÄ±zÄ± ve eÅŸini seyretti. Berkay denize girmeyen eÅŸinin Ã§enesini tutunca, eÅŸi elindeki havlularla baÅŸÄ±na vurarak ÅŸakalaÅŸtÄ±.Â

Berkay kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸdu

Magazin Haberleri Bülteni (9 Temmuz 2020)Ä°ÅŸte magazin gündeminin öne çÄ±kan baÅŸlÄ±klarÄ±...
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Cadde YazarlarÄ±

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