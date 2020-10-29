Berkay-Özlem Ada Şahin: 10 günde bir korona virüs testi yapıyoruz

Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, yeni aldıkları 2 milyon TL değerindeki lüks marka araçlarına Levent'te bulunan bir benzin istasyonundan yakıt takviyesi yaparken görüntülendi. Kameraları fark edince şaşıran ikili, birbirlerine bakarak durumu anlamaya çalıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre; hastaneden geldiklerini söyleyen Berkay, "Rutin kontrollerimiz vardı. Check-up yaptırdık. 10 günde bir korona virüs testi yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.