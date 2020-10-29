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HaberlerMagazin Haberleri Berkay-Özlem Ada Şahin: 10 günde bir korona virüs testi yapıyoruz
29.10.2020 - 09:17 |

Berkay-Özlem Ada Şahin: 10 günde bir korona virüs testi yapıyoruz

Önceki gün Levent'te objektiflere yansıyan şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Berkay-Özlem Ada Şahin: 10 günde bir korona virüs testi yapıyoruz
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Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, yeni aldıkları 2 milyon TL değerindeki lüks marka araçlarına Levent'te bulunan bir benzin istasyonundan yakıt takviyesi yaparken görüntülendi. Kameraları fark edince şaşıran ikili, birbirlerine bakarak durumu anlamaya çalıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre; hastaneden geldiklerini söyleyen Berkay, "Rutin kontrollerimiz vardı. Check-up yaptırdık. 10 günde bir korona virüs testi yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

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