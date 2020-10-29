29.10.2020 - 09:17 |
Berkay-Özlem Ada Şahin: 10 günde bir korona virüs testi yapıyoruz
Önceki gün Levent'te objektiflere yansıyan şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, yeni aldıkları 2 milyon TL değerindeki lüks marka araçlarına Levent'te bulunan bir benzin istasyonundan yakıt takviyesi yaparken görüntülendi. Kameraları fark edince şaşıran ikili, birbirlerine bakarak durumu anlamaya çalıştı.
Habertürk'te yer alan habere göre; hastaneden geldiklerini söyleyen Berkay, "Rutin kontrollerimiz vardı. Check-up yaptırdık. 10 günde bir korona virüs testi yapıyoruz. Çok şükür bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.