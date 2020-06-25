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25.06.2020 - 08:00 |

Berkay - Özlem Ada Şahin çifti tatilde!

Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’le yaz sezonunu açtı. Çift önceki gün Çeşme'de görüntülendi.

Berkay - Özlem Ada Şahin çifti tatilde!
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Karantina günlerini evlerinde kızlarıyla geçiren Berkay- Özlem Ada Şahin çift, normalleşmenin başlamasıyla tatile çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Çeşme'de sezonu açan çiftten Berkay, arkadaşlarıyla sohbet ederken Şahin ise güneşlenmeyi tercih etti.

Kısa bir tatil yaptıktan sonrası İstanbul’a döneceklerini belirten Berkay, işlerin kendisini beklediğini söyledi.

Berkay - Özlem Ada Şahin çifti tatilde

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Cadde Yazarları

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