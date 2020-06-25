25.06.2020 - 08:00 |
Berkay - Özlem Ada Şahin çifti tatilde!
Şarkıcı Berkay, eşi Özlem Ada Şahin’le yaz sezonunu açtı. Çift önceki gün Çeşme'de görüntülendi.
Karantina günlerini evlerinde kızlarıyla geçiren Berkay- Özlem Ada Şahin çift, normalleşmenin başlamasıyla tatile çıktı. Hürriyet'in haberine göre; Çeşme'de sezonu açan çiftten Berkay, arkadaşlarıyla sohbet ederken Şahin ise güneşlenmeyi tercih etti.
Kısa bir tatil yaptıktan sonrası İstanbul’a döneceklerini belirten Berkay, işlerin kendisini beklediğini söyledi.