Berkay Şahin kolunu kırdı

Berkay Şahin, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken dengesiz düşmesi sonucu kolunu kırdı.

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptığı bir video yayınlayan şarkıcı, "Herkese merhaba. Dün akşam oynadığım halı saha maçı sonucu düşüp kolumu kırdım. Kolumda bir kırık var. Ama önemli bir kırık değil, parçalı bir kırık değil, ameliyatlık bir durum söz konusu değil. Merak edip sormuşsunuz. Allah razı olsun. Dikkatsizliğimin sonucu, dengesiz bir düşmem sonucu bu başıma geldi. Ama dediğim gibi daha önce de gelmişti. 20-25 gün böyleyiz" ifadelerini kullandı.