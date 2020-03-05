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05.03.2020 - 10:39 |

Berkay Şahin kolunu kırdı

Berkay Şahin, önceki gün kolunu kırdı. Ünlü popçu, halı sahada maç yaparken yaşadığı kazayı, "Dikkatsizliğimin sonucu başıma bu geldi" diyerek anlattı.

Berkay Şahin kolunu kırdı

Berkay Şahin, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken dengesiz düşmesi sonucu kolunu kırdı.

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptığı bir video yayınlayan şarkıcı, "Herkese merhaba. Dün akşam oynadığım halı saha maçı sonucu düşüp kolumu kırdım. Kolumda bir kırık var. Ama önemli bir kırık değil, parçalı bir kırık değil, ameliyatlık bir durum söz konusu değil. Merak edip sormuşsunuz. Allah razı olsun. Dikkatsizliğimin sonucu, dengesiz bir düşmem sonucu bu başıma geldi. Ama dediğim gibi daha önce de gelmişti. 20-25 gün böyleyiz" ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (5 Mart 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan haberleri...
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