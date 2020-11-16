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16.11.2020 - 12:58 |

Berkay Şahin'e sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası

Şarkıcı Berkay'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden iki kişi hakkında avukatı Ayşegül Mermer tarafından açılan dava sonuçlandı. Mahkeme, emsal bir karara imza atarak iki kişiye hapis cezası verdi.

Berkay Şahin'e sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası
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Hürriyet'in haberine göre; Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer bu davanın örnek teşkil edeceğini belirterek, "Bu karar, sosyal medyadan her her istediğini yapıp söyleyebileceğini zannedenlere çok güzel bir yanıt oldu. Arık insanlar sosyal medyadan hakaret ederken bir kez daha düşünecek" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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