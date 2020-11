Berkay Şahin'e sosyal medyadan hakaret edenlere hapis cezası

Hürriyet'in haberine göre; Berkay Şahin'in avukatı Ayşegül Mermer bu davanın örnek teşkil edeceğini belirterek, "Bu karar, sosyal medyadan her her istediğini yapıp söyleyebileceğini zannedenlere çok güzel bir yanıt oldu. Arık insanlar sosyal medyadan hakaret ederken bir kez daha düşünecek" dedi.