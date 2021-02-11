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11.02.2021 - 10:23 |

Berkay Şahin'in üçüncü bebek planı iptal

Berkay-Özlem Ada Şahin çiftinin Arya ve Zeynep Mira adında iki kızı var. Berkay, geçtiğimiz aylarda üçüncü bebeği de istediğini söylemişti ama eşi Özlem Ada Şahin öyle düşünmüyor.

Berkay Şahin'in üçüncü bebek planı iptal
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Eski manken Özlem Ada Şahin ile popçu Berkay Şahin, 2016 yılında evlenmişti. Kızları Arya 2017’de, Zeynep Mira 2019’da dünyaya gelmişti.

Berkay Şahinin üçüncü bebek planı iptal

"BİR BEBEK DAHA İSTİYORUM"
39 yaşındaki şarkıcı Berkay, Temmuz 2020'de “Kalabalık aileleri seviyorum. Bir bebek daha istiyorum, eşimle bu konuyu konuşuyoruz” açıklamasını yapmıştı.

Berkay Şahinin üçüncü bebek planı iptal

29 yaşındaki Özlem Ada şahin, “Üçüncü bebek ne zaman?” sorusuna şu yanıtı verdi:
"Annelik dünyanın en güzel şeyi ama ben düşünmüyorum. Dinlenmek, eşime ve kızlarıma daha fazla vakit ayırmak istiyorum."

Magazin Haberleri Bülteni (11 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
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