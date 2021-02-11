Berkay Şahin'in üçüncü bebek planı iptal

Eski manken Özlem Ada Şahin ile popçu Berkay Şahin, 2016 yılında evlenmişti. Kızları Arya 2017’de, Zeynep Mira 2019’da dünyaya gelmişti.

"BİR BEBEK DAHA İSTİYORUM"

39 yaşındaki şarkıcı Berkay, Temmuz 2020'de “Kalabalık aileleri seviyorum. Bir bebek daha istiyorum, eşimle bu konuyu konuşuyoruz” açıklamasını yapmıştı.

29 yaşındaki Özlem Ada şahin, “Üçüncü bebek ne zaman?” sorusuna şu yanıtı verdi:

"Annelik dünyanın en güzel şeyi ama ben düşünmüyorum. Dinlenmek, eşime ve kızlarıma daha fazla vakit ayırmak istiyorum."