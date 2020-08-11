Berkay: Tam maskemi takarken düştü

31 Ağustos tarihinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde konser verecek olan Berkay Şahin, "Biliyorsunuz harbiye, her sanatçı için çok özel bir sahnedir. Yılda bir defa olur ve o sahneye çıkan herkes çok özel hazırlanır. Biz de yoğun şekilde hazırlıklarımıza şimdiden başladık" dedi.

Maskesiz olan ve bu konuya açıklık getiren şarkıcı, "Az önce rüzgarın azizliğine uğradım ve tam maskemi takarken düştü. Onun için şu anda arabaya yeni bir maske almaya gidiyorum" açıklamasında bulundu.