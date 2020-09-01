01.09.2020 - 14:10 |
Berkay ve Demet Akbağ'dan 'Ya Evde Yoksan'
Harbiye Açıkhava'da sahne alan Berkay Şahin, sevilen şarkılarını hayranları için söyledi.
Berkay Şahin, 'Yıldızlar Geçidi' konserleri kapsamında, 15 gün aradan sonra ikinci defa Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde kulakların pasını sildi. Sahne enerjisiyle dikkat çeken popçuya, 13 kişilik orkestrası ve 8 dansçı eşlik etti.
ÜNLÜ AKINI
Berkay'ı Harbiye Açıkhava konserinde; Zeynep Bastık, Demet Akbağ, Gizem Karaca, Selen Görgüzel, Ezgi Fındık, Seda Önder, Aydın Yılmaz, Yusuf Erdoğan gibi sanat, sosyete ve iş dünyasından birçok ünlü isim ve eşi Özlem Ada Şahin yalnız bırakmadı.
DEMET AKBAĞ İLE DÜET
Ünlü popçu, konserlerini izleyenler arasında bulunan usta oyuncu Demet Akbağ’ı sahneye alarak, beraber ‘Ya Evde Yoksan’ şarkısını söyledi. İkilinin söyledikleri parça, seyirci tarafından dakikalarca alkışlandı.