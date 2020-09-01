MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berkay ve Demet Akbağ'dan 'Ya Evde Yoksan'
01.09.2020 - 14:10 |

Berkay ve Demet Akbağ'dan 'Ya Evde Yoksan'

Harbiye Açıkhava'da sahne alan Berkay Şahin, sevilen şarkılarını hayranları için söyledi.

Berkay ve Demet Akbağ'dan 'Ya Evde Yoksan'
ABONE OL

Berkay Şahin, 'Yıldızlar Geçidi' konserleri kapsamında, 15 gün aradan sonra ikinci defa Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde kulakların pasını sildi. Sahne enerjisiyle dikkat çeken popçuya, 13 kişilik orkestrası ve 8 dansçı eşlik etti.

ÜNLÜ AKINI
Berkay'ı Harbiye Açıkhava konserinde; Zeynep Bastık, Demet Akbağ, Gizem Karaca, Selen Görgüzel, Ezgi Fındık, Seda Önder, Aydın Yılmaz, Yusuf Erdoğan gibi sanat, sosyete ve iş dünyasından birçok ünlü isim ve eşi Özlem Ada Şahin yalnız bırakmadı.

DEMET AKBAĞ İLE DÜET
Ünlü popçu, konserlerini izleyenler arasında bulunan usta oyuncu Demet Akbağ’ı sahneye alarak, beraber ‘Ya Evde Yoksan’ şarkısını söyledi. İkilinin söyledikleri parça, seyirci tarafından dakikalarca alkışlandı.

Magazin Haberleri Bülteni (1 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gonca Vuslateri gözyaşlarına hakim olamadı

Gonca Vuslateri gözyaşlarına hakim olamadı

Diagne'nin neşesi yerinde

Diagne'nin neşesi yerinde

Aslıhan Karalar: 'Diriliş Osman' harika bir deneyim oldu

Aslıhan Karalar: 'Diriliş Osman' harika bir deneyim oldu

N'koudou'ya yoğun ilgi

N'koudou'ya yoğun ilgi

Sıradaki Haber