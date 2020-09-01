Berkay ve Demet Akbağ'dan 'Ya Evde Yoksan'

Berkay Şahin, 'Yıldızlar Geçidi' konserleri kapsamında, 15 gün aradan sonra ikinci defa Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde kulakların pasını sildi. Sahne enerjisiyle dikkat çeken popçuya, 13 kişilik orkestrası ve 8 dansçı eşlik etti.

ÜNLÜ AKINI

Berkay'ı Harbiye Açıkhava konserinde; Zeynep Bastık, Demet Akbağ, Gizem Karaca, Selen Görgüzel, Ezgi Fındık, Seda Önder, Aydın Yılmaz, Yusuf Erdoğan gibi sanat, sosyete ve iş dünyasından birçok ünlü isim ve eşi Özlem Ada Şahin yalnız bırakmadı.

DEMET AKBAĞ İLE DÜET

Ünlü popçu, konserlerini izleyenler arasında bulunan usta oyuncu Demet Akbağ’ı sahneye alarak, beraber ‘Ya Evde Yoksan’ şarkısını söyledi. İkilinin söyledikleri parça, seyirci tarafından dakikalarca alkışlandı.