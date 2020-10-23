Berkay: Yeni arabam güzel mi?

Satın aldığı cipe ‘T’ ile belirlenen geçici plaka taktıran, bu sayede cipe 2 milyon 600 bin TL yerine yaklaşık 1 milyon TL’ye sahip olduğu konuşulan Berkay, “Ben galerici değilim, şarkıcıyım. Allah nasip ediyor alabiliyorum. Üç gün sonra yeni araba alacağım. Ona ne diyeceksiniz merakla bekliyorum” açıklamasını yapmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; şarkıcı dediğini yaptı ve yeni oyuncağıyla objektiflere poz verdi. Önceki gün Etiler’de görüntülenen Berkay, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki Fisker Karma marka Amerikan yapımı yeni aracıyla dikkat çekti. Şarkıcı, esprili bir dille “Yeni arabam güzel mi?” dedi.