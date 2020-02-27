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27.02.2020 - 16:38 |

Berkay'dan boy farkına önlem

Popçu Berkay ve oyuncu İsmail Filiz, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Berkay'dan boy farkına önlem

Birlikte alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda görüntülenen İsmail Filiz ve Berkay, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı. Ancak ünlü popçunun "Abi adam çok uzun, birlikte çekmeseydik. Onun yanında çok kısa gözüküyorum" esprisi gülüşmelere neden oldu.

Parmak uçlarında poz veren Berkay, boy farkını kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. İkili, daha sonra Masa Restaurant'a geçerek ortak arkadaşları ile uzun süre sohbet etti.

Berkaydan boy farkına önlem

27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni27 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteni
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