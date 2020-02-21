MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berkay'dan Demet Akalın sorularına 'üç maymun'
21.02.2020 - 08:04 | | MİLLİYET / SEÇKİN ŞENVARDAR

Berkay'dan Demet Akalın sorularına 'üç maymun'

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Berkay, Demet Akalın'ın doğum yapan eşi Özlem Ada Şahin'e hediye olarak aldığı kol saati hakkında yöneltilen soruları yanıtlamadı.

Berkay'dan Demet Akalın sorularına 'üç maymun'

"Demet Akalın eşinize doğum hediyesi olarak bir saat almış, daha sonra da bu saatin satıldığını söyledi, siz ne diyeceksiniz?" sorusuna "Ne almış, kim almış, ben duymadım, ne zaman demiş" şeklinde cevaplar veren Berkay, kafaları karıştırdı. Üç maymun misali, haberi duymadım, kim demiş, ne zaman demiş, şeklinde konuşan Berkay, şöyle konuştu. "Ben ilgilenmiyorum, işime bakıyorum, kim ne derse desin, Nişantaşı'nda sahne alacağım, mekanı incelemeye geldim" dedi. Berkay daha sonra arkadaşları ile Nişantaşı'ndan ayrıldı. 

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Derya Uluğ: 26 yaşından daha genç hissediyorum

Derya Uluğ: 26 yaşından daha genç hissediyorum

‘Oyunculuk özgürleştiriyor’

‘Oyunculuk özgürleştiriyor’

Hem turne hem de albüm

Hem turne hem de albüm

Gönülden destek

Gönülden destek

Sıradaki Haber