Berkay'dan Demet Akalın sorularına 'üç maymun'

"Demet Akalın eşinize doğum hediyesi olarak bir saat almış, daha sonra da bu saatin satıldığını söyledi, siz ne diyeceksiniz?" sorusuna "Ne almış, kim almış, ben duymadım, ne zaman demiş" şeklinde cevaplar veren Berkay, kafaları karıştırdı. Üç maymun misali, haberi duymadım, kim demiş, ne zaman demiş, şeklinde konuşan Berkay, şöyle konuştu. "Ben ilgilenmiyorum, işime bakıyorum, kim ne derse desin, Nişantaşı'nda sahne alacağım, mekanı incelemeye geldim" dedi. Berkay daha sonra arkadaşları ile Nişantaşı'ndan ayrıldı.