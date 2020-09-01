Berker Başmanav kimdir? MasterChef Berker kaç yaşında aslen nereli?

MasterChef Berker kimdir sorusu bu akşam ekrana gelecek olan MasterChef 2020 yarışmasını izleyecek olan seyirciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. MasterChef 2020'de bu hafta gerçekleştirilen eleme oyununda Berk İlter en kötü tabağı yaparak veda eden isim olmuştu. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde yarışmacılar Kaptanlık oyunu için yeni bir rekabete dahil olacak. Bu akşam yarışmaya dahil olacak olan yeni isim ise Berker Başmanav olarak açıklandı. Peki Berker Başmanav kimdir?

BERKER BAŞMANAV KİMDİR?

24 yaşında olan Berker Başmanav aşçılık mesleğini icra ediyor. Aslen Sakarya/Hendek'li olan Berker Başmanav, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Üç yıl amatör beş yıl profesyonel olmak üzere aşçılık yapan Berker Başmanav, Evde butik pasta yapımı ile uğraşıyor.

Babasını çok küçük yaşlarda kaybeden Berker Başmanav annesini işe gitmesi nedeniyle erken yaşlarda mutfağa girdiğini ve ailesinin kendisini bu konuda çok desteklediğini ifade etti.