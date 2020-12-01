Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Berlin Kaplanı filmi kaç yılında çekildi?
Berlin Kaplanı filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Cengiz Bozkurt, Necati Bilgiç gibi usta isimlerin yer aldığı Berlin Kaplanı filminde Almanya'nın Berlin kentinde hayatını Boksörlük ve Bodyguard'lık yaparak sürdüren bir genç olan Ayhan Kaplan'ın işleri eskisi gibi tıkırında değildir. Ödemesi gereken borçları nedeniyle bir mucize gereklidir. İşte Berlin Kaplanı filmi konusu oyuncu kadrosu...
Berlin Kaplanı bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2011 yılında vizyona giren yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün yer aldığı Berlin Kaplanı filminin başrollerinde Ata Demirer, Tarık Ünlüoğlu, Cengiz Bozkurt gibi usta isimler yer almaktadır. Almanya'nın Berlin kentinde başlayan hikaye Muğla'da sona erecektir. İşte Berlin Kaplanı filmi konusu ve oyuncu kadrosu...
BERLİN KAPLANI FİLMİ KONUSU
Berlin Kaplanı, yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, yönetmenliğini ise Eyvah Eyvah serisini de yöneten Hakan Algül'ün yaptığı 2011 tarihli ve komedi türündeki sinema filmi.
Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde boksörlük ve bodyguardlık yaparak hayatını sürdüren bir Türk'tür. Fakat Ayhan ve onun boks antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. 50.000 Euro ödemesi gereken borçları vardır. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Ama her ikisi de hayatlarını kurtaracak bu mucizeyi nereden ve nasıl bulacaklarını bilemezler. Ayhan aşırı stresten panik atak olmuştur ve bunu bir boks maçı sırasında fark eder. Doktor ona hava değişimine çıkmasını önerir. Tam da bu esnada Fethiye'de yaşayan abla ve eniştesi, onun da yarı yarıya ortağı olduğu pansiyon arazisini Emlakçı Tayyar'a (Cengiz Bozkurt) satmak niyetindedirler. Fakat Tapu müdürlüğü'ne gidene kadar hiç bilinmeyen bu ortaklık işi bozar. Nurettin Ayhan'ı bulmaya Berlin'e gider. Geri döndüklerinde ise Ayhan ile başlarına türlü komik olaylar gelmeye başlar.
BERLİN KAPLANI OYUNCULARI
Ata Demirer — Ayhan Kaplan
Tarık Ünlüoğlu — Cemal
Necati Bilgiç — Nurettin
Özlem Türkad — Pakize
Nihal Yalçın — Elvan
Cengiz Bozkurt — Emlakçı Tayyar
Tim Seyfi — Ahmet KK
Tonguç Oksal — Muzo
Cemil Özbayer — Şevki Kaplan
Yunus Destebasi — Rüzgar
Bekir Çot — Konuk oyuncu
Yaman Tüzcet — Garson
Numan Acar — Hoca
Orhan Güner — Hacı
Selahattin Taşdöğen — Antrenör
Onur Buldu — Antrenör yardımcısı