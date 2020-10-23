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HaberlerMagazin Haberleri Berna Tan ile Bülent Seyhan barıştı
23.10.2020 - 14:07 |

Berna Tan ile Bülent Seyhan barıştı

'Popstar' yarışmasıyla ünlenen Berna Tan, yeni projesi için kolları sıvadı.

Berna Tan ile Bülent Seyhan barıştı
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Önceki gün Vadistanbul'da görüntülenen Berna Tan, "Bir süredir dinleniyordum. İyice dinlendim ve doğru ile yanlışı ayırt ettim. Artık yeni şarkım için hazırım" dedi.

İlk şarkısı çıktıktan sonra patron Bülent Seyhan ile aralarında anlaşmazlıklar yaşayıp mahkemelik olan Berna Tan, "İletişim kuramadığımız için sorunlar yaşadık. Aradaki aracılar bizi başka yerlere çekti ve yanlış anlamalar oldu. Gerçekleri görünce de gidip konuştum. Kendimi affettirdim. Beni yeniden kanatlarının altına aldı. Bu defa ters köşe yapıp sevenlerimi şaşırtacağım" ifadelerini kullandı.

Magazin Haberleri Bülteni (23 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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