Berrak Güvem'in yeni projesi

Bir arkadaşı ile alışveriş turuna çıkan Berrak Güvem, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmazken, ayaküstü soruları yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Yeni sezon için birkaç teklif aldığını belirten Güvem, "Projeler arasında en yakın olduğum ve beni heyecanlandıran proje dijital platformda yayınlanacak olan" dedi.

Görüşmelerin devam ettiğini dile getiren oyuncu, "Tam anlamıyla imzalar atılmadan detay veremem ama güzel ve etkili bir iş içerisinde olacağım inşallah" şeklinde konuştu.

Kısa süren sohbet sonrası alışverişe kaldığı yerden devam eden Güvem, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.