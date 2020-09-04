MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Berrak Güvem'in yeni projesi
04.09.2020 - 13:02 |

Berrak Güvem'in yeni projesi

'Yahşi Cazibe', 'Payitaht Abdülhamid' dizilerinde rol alan genç oyuncu Berrak Güvem, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Berrak Güvem'in yeni projesi
ABONE OL

Bir arkadaşı ile alışveriş turuna çıkan Berrak Güvem, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmazken, ayaküstü soruları yanıtlamayı da ihmal etmedi.

Yeni sezon için birkaç teklif aldığını belirten Güvem, "Projeler arasında en yakın olduğum ve beni heyecanlandıran proje dijital platformda yayınlanacak olan" dedi.

Görüşmelerin devam ettiğini dile getiren oyuncu, "Tam anlamıyla imzalar atılmadan detay veremem ama güzel ve etkili bir iş içerisinde olacağım inşallah" şeklinde konuştu.

Kısa süren sohbet sonrası alışverişe kaldığı yerden devam eden Güvem, akşam saatlerinde AVM'den ayrıldı.

Magazin Haberleri Bülteni (4 Eylül 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Duvara Karşı filmi ile ünlenen Birol Ünel filmleri...

Birol Ünel kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü? Duvara Karşı filmi ile ünlenen Birol Ünel filmleri...

Son dakika: 'Duvara Karşı' filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti

Son dakika: 'Duvara Karşı' filminin yıldızı Birol Ünel hayatını kaybetti

'İbo Show' geri dönüyor

'İbo Show' geri dönüyor

Zafer Algöz: Ozan Güven ile hiç görüşmedim

Zafer Algöz: Ozan Güven ile hiç görüşmedim

Sıradaki Haber