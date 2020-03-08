Emrah ile Sinan Akçıl, sosyal medyadan beste tartışması yaşadı. Akçıl’ın katıldığı ‘2. Sayfa’ programda, “Burcu Kıratlı’yla oynadığı dizinin son sezonunda konuşmamışlar. Benden bir şarkı istemişti ama duyduğum şeylerden sonra görüşmeyi düşünmüyorum” sözlerine, Emrah’tan sert yanıt geldi. Şarkıcı, “Yalan söylüyorsun. Seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp, uyduruk bestelerini satmaya çalıştın. Sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Bana beste yapmaya çapın yetmez” karşılığını verdi.

İkili, yıllar önce bir parça için buluşmuş, Akçıl paylaşımında, Emrah’ı övmüştü.

Oğlu Tayfun’u kabul etmediği için Emrah’a gönderme yapan Akçıl, “Beni besteci olarak görmemen albümlerimi alana, şarkılarımı dinleyen milyonlar adına, bana sadece gurur verir. Yıllar önce ‘Ben Böyle Şey Görmedim’ şarkım için benimle buluştun ama sonra ücret bile konuşmadan ayrıldık. En azından gelecekteki ailemi kızım ya da ‘oğlum’ olursa onları da sahiplenip, geleceklerini garanti altına alacak kadar imanım var. Artık kafana göre yazı yazmaya kalkarsan da cevabım ancak hukuki olur” açıklamasını yaptı.