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13.09.2020 - 12:00 |

Bestemsu Özdemir: Artık öpüşme sahnesi yok!

Son olarak 'Güvercin' dizisinde rol alan Bestemsu Özdemir, pandeminin dizileri nasıl etkilendiğine dair konuştu. Özdemir, açıklamasında, "Artık bazı sahneleri mesafeli oynuyoruz. Artık öpüşme sahneleri falan olmuyor" dedi.

Bestemsu Özdemir: Artık öpüşme sahnesi yok!
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Hürriyet'in haberine göre; Nişantaşı’nda görüntülenen Bestemsu Özdemir, “Salgın nedeniyle sette endişe duyuyor musunuz?” sorusuna yanıt verdi.

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Özdemir, “Artık bazı sahneleri mesafeli oynuyoruz. Öpüşme sahneleri falan olmuyor. Benim sağlık sıkıntım olmadığı için büyük bir korku yaşamıyorum. Hepimiz bir şekilde çalışmak zorundayız. Kolonyasız gezmiyorum, maskemi de sürekli değiştiriyorum" dedi.

Bestemsu Özdemir, ev partilerini “bencilce bir hareket” olarak nitelendirdi ve “1 sene de eğlenmeden otursak kimseye bir şey olmaz" diye konuştu.

Bestemsu Özdemir: Artık öpüşme sahnesi yok

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