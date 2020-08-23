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23.08.2020 - 11:38 |

Betül demir: Yaşasın uçuyorum

Şarkıcı Betül Demir, uçurtma sörfü dersleri alıyor. Demir, su üzerindeki anlarını 'Yaşasın uçuyorum' notuyla paylaştı.

Betül demir: Yaşasın uçuyorum
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Şarkıcı Betül Demir, yazı Ege sahillerinde geçiriyor. Ama boş durmuyor. Posta'nın haberine göre; uçurtma sörfü dersleri alan şarkıcı su üzerinde çabaladığı, “Yaşasın uçuyorum” dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Betül demir: Yaşasın uçuyorum

Normalleşmenin ardından tatile çıkan Betül Demir, deniz ve güneşin tadını çıkardığı pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor. 

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