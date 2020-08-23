Betül demir: Yaşasın uçuyorum

Şarkıcı Betül Demir, yazı Ege sahillerinde geçiriyor. Ama boş durmuyor. Posta'nın haberine göre; uçurtma sörfü dersleri alan şarkıcı su üzerinde çabaladığı, “Yaşasın uçuyorum” dediği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Normalleşmenin ardından tatile çıkan Betül Demir, deniz ve güneşin tadını çıkardığı pozlarını sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyor.