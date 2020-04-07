MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri 'Beyaz Show' unutulmaz bölümleriyle her cuma akşamı Kanal D'de
07.04.2020 - 17:58 |

'Beyaz Show' unutulmaz bölümleriyle her cuma akşamı Kanal D'de

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı 'Beyaz Show', kolaj bölümleri ile cuma akşamı Kanal D’de yeniden ekrana geliyor.

'Beyaz Show' unutulmaz bölümleriyle her cuma akşamı Kanal D'de

Hasret bitiyor; yayınlanmış en iyi anlardan oluşan kolaj bölümleriyle Beyaz Show, Kanal D ekranına geri dönüyor...

Klasikleşmiş skeçler, Beyazıt Öztürk’ün canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler, 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Beyaz Show’da ekrana gelecek.

Beyaz Show unutulmaz bölümleriyle her cuma akşamı Kanal Dde


    Begüm ve Ceyhun, Fahriye Evcen'in meydan okumasına katıldıOyuncu Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, magazin dünyasının eğlenceli çiftleri arasında yer alıyor. Çift, karantina günlerinde Fahriye Evcen’in başlattığı parmak hareketleri meydan okumasına dahil oldu.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor Ardahan nereli? Survivor Ardahan kaç yaşında, mesleği nedir?

    Survivor Ardahan nereli? Survivor Ardahan kaç yaşında, mesleği nedir?

    Survivor Cemal Can yaşı - boyu kaç? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Cemal Can kimdir, nereli?

    Survivor Cemal Can yaşı - boyu kaç? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Cemal Can kimdir, nereli?

    Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Nisa nereli?

    Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Nisa nereli?

    Michael Jackson’ın meşhur eldiveni 104 bin dolara satıldı

    Michael Jackson’ın meşhur eldiveni 104 bin dolara satıldı

    Sıradaki Haber