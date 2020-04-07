07.04.2020 - 17:58 |
'Beyaz Show' unutulmaz bölümleriyle her cuma akşamı Kanal D'de
Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk-show programı 'Beyaz Show', kolaj bölümleri ile cuma akşamı Kanal D’de yeniden ekrana geliyor.
Hasret bitiyor; yayınlanmış en iyi anlardan oluşan kolaj bölümleriyle Beyaz Show, Kanal D ekranına geri dönüyor...
Klasikleşmiş skeçler, Beyazıt Öztürk’ün canlandırdığı tiplemeler, usta sanatçılarla özel anlar, gündem yaratan dünyaca ünlü konuklar ve sürprizler, 10 Nisan Cuma gecesi 00:15’te Beyaz Show’da ekrana gelecek.