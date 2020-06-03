Beyazıt Öztürk: Annemi çok özledim

Ünlü şovmenBeyazıt Öztürk, “Mehmet’in Gezegeni” programına konuk oldu. Karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlatan Öztürk, “En çok neyi özledin?” sorusuna, “Annemi çok özledim. 16 Mart’tan bu yana evden çıkmıyorum. Arkadaşlarımla görüşmeyi, sohbet etmeyi de çok özledim.”

Öztürk, “Beyaz Show”un yeniden başlayacağı dedikodularına da açıklık getirdi:

“Teklifler var. İki sene oldu, ben de çok özledim ve yeniden başlamak istiyorum. Ama henüz net bir durum yok. ‘Beyaz Show’ seyircisiz olamaz. Program enerjisini seyirciden alıyor. Corona virüs döneminde de o kadar kalabalığı bir arada toplamak mümkün değil. O yüzden ileride duruma göre hareket edeceğim.”