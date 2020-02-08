Milliyet gazetesinden İlknur Taş'ın, "Beyin Yakan Boşanmalar" başlıklı yazısı şöyle:

"Hollywood yıldızları Johnny Deep ve Amber Heard’ün boşanma süreçleri adeta beyinleri yaktı. Deep ile Heard’ün 2015 yılında başlayan evlilikleri, 2017 yılında şiddet haberlerinin ardından olaylı şekilde bitmişti. Heard, evliliklerinde sürekli olarak şiddet gördüğünü ifade etmiş, çift 7 milyon dolar tazminat karşılığında boşanma anlaşmasına varmıştı. Geçtiğimiz hafta ise ortaya çıkan ve 2016 yılına ait olduğu açıklanan bir ses kaydı, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Heard’ün Deep’e yumruk atması, Deep’in Heard’ü dövmesi, yastıkla boğmaya çalışması ve hatta kendi parmağını keserek, kanıyla not yazması iddiaları aksiyon filmlerini aratmadı. İlişkideki karşılıklı şiddeti gözler önüne seren bu konuşmalar aslında çok acı. Birbirini severek, aşkla çıktığın yolun sonu bu olmamalı. Hele ki şiddet, asla. Şimdi tüm dünya bu ‘hastalıklı ilişkiyi’ konuşuyor.

Taraflar birbirlerini suçlamaya devam ederken, insanlar da, ‘Kim kime şiddet uyguladı?’, ‘Kim doğru kim yalan söylüyor?’ diye merak ediyor. Oysa ki insanlar, dünyanın gözü önündeki bu çiftin bile nasıl oluyor da birbirlerine şiddet uygulayabiliyor olduğunu merak etmiyor.

Bizim ünlüler dünyasında da durum pek farklı değil. Fiziksel şiddet olmasa bile, daha fazla tazminat ve nafaka almak adına, boşanma süreçlerinin çirkinliği ortada. El ele göz göze başlayan evlilikler, iftiralarla, özel hayatı ifşa etmekle ve psikolojik şiddetle son buluyor. Ortada kalan çocukları kimsenin gözü görmüyor. Yazık çok yazık... "