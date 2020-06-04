Bezmen’in gizemli kutusu

Edebiyat dünyasının güçlü kalemlerinden Nermin Bezmen Savacı, senenin büyük bir bölümünü geçirdiği Amerika’da boş durmuyor. Günlük ev işleri ve yazışmalar arasında, fırsat buldukça eski giysilerini onaran iş insanı, çok sevdiği ve bir türlü ayrılamadığı 19 senelik jean takımına yama yaptı. Savacı ayrıca, Los Angeles bazlı Radio Anatolia’da haftanın dört günü yayına başladığının müjdesini vererek, “Çocukluğumun gizemli kutusuna geri dönüyorum” dedi.