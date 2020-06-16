Bıçkın filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bıçkın ne demek, ne anlama geliyor?

Star TV ekranında yayınlanacak olan Bıçkın filmi konusu ve oyuncu kadrosu bu akşam filmi izleyecek olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1988 yapımı olan ve yönetmen koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu başrollerinde Kemal Sunal ve Nilgün Belgün gibi iki usta ismin yer aldığı filmi izleyecek olan seyirciler aynı zamanda Bıçkın ne demek sorusuna da yanıt arıyor. İşte merak edilen o soruların yanıtları...

Bıçkın, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı, başrollerini Kemal Sunal ve Nilgün Belgün'ün paylaştığı, 1988 yapımı Türk filmi.

Bıçkın filminin ilginç özelliklerinden birisi, Kemal Sunal'ın canlandırdığı Ali karakterinin ünlü oyuncu Kemal Sunal'ı taklit ettiği sahnedir.

BIÇKIN FİLMİ KONUSU

Ninesi ile yaşayan Ali (Kemal Sunal) arkadaşı Osman ile hırsızlık yapmaktadır. Ali mahallelerinde oturan Kemal Sunal hayranı Zehra'dan hoşlanmakta ancak karşılık bulamamaktadır. Çünkü Zehra'nın hayalinde ünlü aktör Kemal Sunal ile evlenmek vardır. Zehra'nın kalbini kazanmak isteyen Ali'nin aklına ilginç bir fikir gelir. Tıpatıp benzediği Kemal Sunal'ın adını kullanarak Zehra'yı kandıracaktır. Kendisini Kemal Sunal olarak tanıtan Ali'nin planı iyi gider. Ta ki gerçek aktör Kemal Sunal bunu duyuncaya kadar.

BIÇKIN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal-Ali/Kemal Sunal

Nilgün Belgün-Zehra

Necati Bilgiç-Osman

Hüseyin Kutman-Mağaza Sahibi

Ayten Erman-Zehra'nın teyzesi

Leman Çıdamlı - Osman'ın babaannesi

BIÇKIN NE DEMEK?

Bıçkın kabadayı, külhanbeyi, hovarda ve serseri gibi anlamlara geldiği gibi gözü pek, korkusuz, yürekli, yaman, acar anlamlarına da gelmektedir.