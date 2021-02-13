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13.02.2021 - 17:58 |

Bige Önal: Kimse evlenmek zorunda değil

Oyuncu Bige Önal (31), sevgilisi Aras Bulut İynemli (30) ile olan ilişkisi hakkında merak edilenleri anlatırken, 'evlilik' sorusunu da yanıtladı.

Bige Önal: Kimse evlenmek zorunda değil
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Şimdilerde ‘Sen Çal Kapımı’ dizisinde 'Selin' karakterine hayat veren Bige Önal, Posta gazetesinden Bekir Saçar'a röportaj verdi.

Beş yıldır Aras Bulut İynemli ile birliktesiniz. Ama iş yoğunluğundan çok sık görüşemediğiniz söyleniyor. Bu durum ilişkinizi etkiliyor mu?
İşlerimiz yoğun ama yeteri kadar görüşüyoruz.

Bige Önal: Kimse evlenmek zorunda değil

Yakın gelecek için evlilik planlarınız var mı?
Biz böyle planlar yapmıyoruz, günümüze ve mesleğimize odaklı yaşamaya çalışıyoruz. En azından şimdilik durum bu.

Bazıları evliliğin çok da gerekli olmadığını düşünüyor. Sen, evliliğe nasıl bakıyorsun?
Ben, hiçbir şeyin zorunluluk olduğunu düşünmüyorum. Bir birey, kendi hayatını nasıl, nerede, kiminle yaşamak istiyorsa, öyle yaşamalı. Eğer istemiyorsa, kimse evlenmek zorunda değil. Bu tamamen kişinin kendi hayatını nasıl yaşamak istediğiyle alakalı. Hiç kimsenin de bununla ilgili bir fikir beyan etme hakkı yok bence.

Bu sektörde, bir ilişkiyi beş yıl sürdürmek de bir marifet. Sizin bir sırrınız var mı?
Çok teşekkür ederiz. Ne mutlu bize. İlişkimizi göz önünde değil, kendi içimizde yaşıyoruz. Sanırım formülümüz bu.

Bige Önal: Kimse evlenmek zorunda değil

İkinizin de aynı sektörde olmanızın avantajları ve dezavantajları neler?
Bu sayede birbirimizi daha rahat anlayabiliyoruz. Hikayeler ve karakterler üzerine fikir alışverişi yapıyoruz. Dezavantajını yaşamadım henüz. Belki uzun vadeli bir projede, aynı sette olmak istemeyebiliriz. Eğer o güzel bir hikayeyse, birimizin o işten feragat etmesi gerekebilir.

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