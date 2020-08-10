10.08.2020 - 08:33 |
Bikinisiyle poz veren Göksel'den kilo esprisi
Şarkıcı Göksel, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili karesi üzerinden kilo itirafında bulundu.
Karantina günlerini Muğla'da geçiren ve bu süre zarfında mutfakla biraz daha fazla haşır neşir olan isimlerden Göksel, Instagram hesabından yaptığı bikinili paylaşımla dikkat çekti.
Bikinsiyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sunan Göksel, fotoğrafa düştüğü notla herkesi güldürdü.
Göksel, kısa sürede çok sayıda beğeni alan bu karesine: “Bu yaz herkes biraz tombuling” notunu düştü.
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