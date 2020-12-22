Bilal Göregen kaç yaşında? Bilal Göregen kimdir, nereli?

Yetenek Sizsiniz Türkiye programı ile adını duyuran Bilal Göregen daha sonraları çeşitli televizyon programlarına ve etkinliklere katıldı. Görme engelli olan Bilal Göregen darbuka çalmadaki başarısıyla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle son dönemde sosyal medyada videoları sık sık paylaşılıyor.

BİLAL GÖREGEN KİMDİR?

Bilal Göregen 1988 doğumlu aslen Bitlisli. Hatay'da dünyaya gelen Bilal Göregen görmek engelli olarak doğdu. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebatı Bölümünü kazanan Göregen müzik çalışmak için üniversite eğitimine ara verdi.

Youtube kanalı da olan Bilal Göregen darbukasıyla birçok şarkıyı kendine has yorumladı.