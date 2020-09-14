Bilim adına umut!

North Carolina State Üniversitesi’nin Kimya ve Biyomoleküler Mühendislik Bölümü’nde doktora programına devam eden Dilara Şen, minyatür insan beyni modeliyle nörogenetik hastalıkların teşhisini kolaylaştıracak. Şen’in ilk yazar olarak yer aldığı araştırmanın bilimsel makalesi ise, Stem Cell Reports dergisinde yayınlanacak. Dilara Şen, çalışmanın otizm ve angelman sendromu başta olmak üzere nörogenetik hastalıkların tedavisinde erken teşhis ve müdahale açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.