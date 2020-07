Billie Eilish'in annesinden şaşırtan Justin Bieber itirafı

Geçen yıl dört Grammy ödülü alan 18 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Billie Eilish ve annesi Maggie Eilish, Apple Music’in radyo programına katıldı. Ünlü şarkıcının annesi, Billie hakkında şaşırtan açıklamalarda bulundu. Justin Bieber’e çocukluğundan bu yana aşık olduğunu daha önce verdiği bir röportajda açıklayan Eilish’in, Justin yüzünden zor günler geçirdiğini açıkladı.

Maggie Eilish, eşi Patrick Eilish ile birlikte kızları Billie’yi terapiye götürme noktasına gelmiş. Çünkü Eilish, Justin Bieber’ın hangi şarkısını duyarsa duysun hıçkırarak ağlamaya başlıyormuş. Özellikle Bieber’ın As Long As You Love Me şarkısından bahsederek, “Billie ile dans stüdyosuna gidiyorduk, bu şarkı çalıyordu, ağlıyordu, sonra geri dönüyorduk ve yine bu şarkı ve yine ağlıyordu” diyen anne şöyle devam etti: “Billie benimle bunun hakkında konuşuyor ve klip çıktığında sadece ağlayıp duruyordu.”