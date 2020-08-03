MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Billur Kalkavan leopar desenli bikinisiyle poz verdi
03.08.2020 - 14:36 |

Billur Kalkavan leopar desenli bikinisiyle poz verdi

Sezonu Bodrum'da açan Billur Kalkavan, bayram tatili için İstanbul'a döndü. Soluğu Kilyos'da alan 57 yaşındaki Billur Kalkavan, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Billur Kalkavan leopar desenli bikinisiyle poz verdi
ABONE OL

Bodrum'un kalabalığından kaçan Billur Kalkavan, soluğu Kilyos'ta aldı. 57 yaşındaki oyuncu, sahil pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Leopar desenli bikinisiyle peş peşe poz veren Kalkavan, takılarıyla da dikkat çekti.

Güzel oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen formda görüntüsüyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor.

Billur Kalkavan leopar desenli bikinisiyle poz verdi

3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni3 Ağustos 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gonca Vuslateri’nin küvet pozuna Seda Sayan’dan şaşırtan yorum!

Gonca Vuslateri’nin küvet pozuna Seda Sayan’dan şaşırtan yorum!

Helin Avşar’ın sabah rutini dikkat çekti

Helin Avşar’ın sabah rutini dikkat çekti

Gökhan Töre'den eşine 2.5 milyonluk cip

Gökhan Töre'den eşine 2.5 milyonluk cip

Berk Oktay: Çok şükür, çok mutluyuz!

Berk Oktay: Çok şükür, çok mutluyuz!

Sıradaki Haber