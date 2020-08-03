03.08.2020 - 14:36 |
Billur Kalkavan leopar desenli bikinisiyle poz verdi
Sezonu Bodrum'da açan Billur Kalkavan, bayram tatili için İstanbul'a döndü. Soluğu Kilyos'da alan 57 yaşındaki Billur Kalkavan, leopar desenli bikinisiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
Bodrum'un kalabalığından kaçan Billur Kalkavan, soluğu Kilyos'ta aldı. 57 yaşındaki oyuncu, sahil pozlarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi. Leopar desenli bikinisiyle peş peşe poz veren Kalkavan, takılarıyla da dikkat çekti.
Güzel oyuncu, ilerleyen yaşına rağmen formda görüntüsüyle adeta genç kızlara taş çıkartıyor.