30.09.2020 - 07:00 |
Binicilik dersleri alıyor
Hira Koyuncuoğlu, Kapadokya’daki dizi setinden fırsat buldukça, binicilik dersleri almaya başladı.
Boş günlerinde İstanbul’a gitmek yerine tarihi bölgede gezen oyuncu, çok sevdiği atlarla zaman geçiriyor. Koyuncuoğlu, film tekliflerini de değerlendiriyor.
Tuğçe Özbudak ile Melikhan Kılıçarslan evlendi!Bir dönem 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı 'Pınar' karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Tuğçe Özbudak, sevgilisi Melikhan Kılıçarslan ile nikah masasına oturdu. İkilinin şahitliğini Özbudak'ın 'Adanalı' dizisindeki rol arkadaşı Umut Oğuz yaptı. Oğuz'un tören sırasında damada "Emin misin?" diye sorması davetlileri güldürdü.