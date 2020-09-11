Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda dizisinin psikiyatristi Binnur Kaya aslen nereli

Binnur Kaya kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Binnur Kaya TV8 ekranında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile ekrana geri döndü. Birçok dizi filmde rol alan Binnur Kaya ilk televizyon dizisi rolünü 1996 yılında yayınlanan Kaynanalar dizisinde hayat verdiği Rukiye karakteri ile adım attı. İşte Binnur Kaya hakkında merak edilenler...

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya (19 Nisan 1972, Ankara), Türk oyuncu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

FİLMOGRAFİ

1996 Kaynanalar

1998 Kaçıklık Diploması

2000 Abuzer Kadayıf

2000 Muhallebicinin Oğlu

2003 İnşaat

2005 Babam ve Oğlum

2006 Hayatımın Kadınısın

2006 Küçük Kıyamet

2009 Vavien

2013 Mutlu Aile Defteri

2014 Şarkı Söyleyen Kadınlar

2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun

2018 Bizi Hatırla

2019 Cinayet Süsü

2020 Azizler