Binnur Kaya kimdir, kaç yaşında? Kırmızı Oda dizisinin psikiyatristi Binnur Kaya aslen nereli
Kırmızı Oda dizisinde piskaytrist rolünde izleyici karşısına çıkan Binnur Kaya kimdir sorusu izleyici tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyonun İçi adlı kitabından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinde psikiyatrist karakteri ile karşımıza çıkan Binnur Kaya hakkında merak edilenleri sizler için derledik.
Binnur Kaya kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir süredir ekranlarda yer almayan Binnur Kaya TV8 ekranında yayınlanan Kırmızı Oda dizisi ile ekrana geri döndü. Birçok dizi filmde rol alan Binnur Kaya ilk televizyon dizisi rolünü 1996 yılında yayınlanan Kaynanalar dizisinde hayat verdiği Rukiye karakteri ile adım attı. İşte Binnur Kaya hakkında merak edilenler...
BİNNUR KAYA KİMDİR?
Binnur Kaya (19 Nisan 1972, Ankara), Türk oyuncu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır. Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.
FİLMOGRAFİ
1996 Kaynanalar
1998 Kaçıklık Diploması
2000 Abuzer Kadayıf
2000 Muhallebicinin Oğlu
2003 İnşaat
2005 Babam ve Oğlum
2006 Hayatımın Kadınısın
2006 Küçük Kıyamet
2009 Vavien
2013 Mutlu Aile Defteri
2014 Şarkı Söyleyen Kadınlar
2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun
2018 Bizi Hatırla
2019 Cinayet Süsü
2020 Azizler