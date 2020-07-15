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15.07.2020 - 10:08 |

Binnur Kaya Kırmızı Oda ile geri dönüyor! Binnur Kaya kimdir?

Oyunculuğu ile dizi ve filmlerin aranılan isimlerinden olan Binnur Kaya yeni dizisi Kırmızı Oda ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TV8 ekranında yayınlanacak Kırmızı Oda dizisindeki rolü ile yine fark yaratacak. Peki, Binnur Kaya kimdir, hangi dizilerde rol almıştı?

Binnur Kaya Kırmızı Oda ile geri dönüyor! Binnur Kaya kimdir?
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Binnur Kaya yeni dizisi Kırmızı Oda ile çok yakında izleyici karşısına çıkacak. TV8 ekranın başlayacak olan yeni dizide Binnur Kaya ruh doktoru rolünde olacak. Peki, Binnur Kaya kimdir?

KIRMIZI ODA DİZİSİ ÇOK YAKINDA

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972, Ankara doğumlu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.

Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

BİNNUR KAYA FİLMOGRAFİ

1996      Kaynanalar         Rukiye 

1998      Kaçıklık Diploması                          

2000      Abuzer Kadayıf                

2000      Muhallebicinin Oğlu                      

2000      Abuzer Kadayıf                

2003      İnşaat   Ayşe     

2005      Babam ve Oğlum             Hanife 

2006      Hayatımın Kadınısın        Firdevs

2006      Küçük Kıyamet  Filiz       

2009      Vavien  Sevilay 

2013      Mutlu Aile Defteri           Asuman              

2014      Şarkı Söyleyen Kadınlar Esma    

2017      Sen Kiminle Dans Ediyorsun?     Şengül 

2018      Bizi Hatırla           Fatoş    

2019      Cinayet Süsü      Asuman              

2020      Azizler 

1996      Kaynanalar         Rukiye 

1997      Baba Evi               Meryem             

1998      Dış Kapının Mandalları                  

1998      Tele Dadı                            

1999      Çarli       Hijyen  

2000-2002           Bir Demet Tiyatro            Berna / Manyak / Pala Şamuran              

2000      Güneş Yanıkları Aylin     

2001      Benimle Evlenir Misin?  Gaye Şenoğlu   

2001      Yeni Hayat          Gülistan              

2003      Hadi Uç Bakalım               Düriye 

2003      7 Numara            Hürrem

2003      Bekârlar               Binnur 

2004-2007           Yabancı Damat  Nazire Demir    

2007      Kavak Yelleri                      Konuk Oyuncu

2007      Karayılan             Antepli Emine  

2007-2009           Avrupa Yakası    Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala 

2010      Türk Malı             Abiye Kuzu        

2011      Muhteşem Yüzyıl             Duacı Hatun       Konuk Oyuncu

2013-2015           Aramızda Kalsın                Hüsne Celepoğlu            

2015      Analar ve Anneler           Neriman Hemşire           

2017      Bu Sayılmaz        Küçük Semiha  

2019      Zengin ve Yoksul              Berrin Taştan    

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
daha fazla video için
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