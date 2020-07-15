Binnur Kaya Kırmızı Oda ile geri dönüyor! Binnur Kaya kimdir?

Binnur Kaya yeni dizisi Kırmızı Oda ile çok yakında izleyici karşısına çıkacak. TV8 ekranın başlayacak olan yeni dizide Binnur Kaya ruh doktoru rolünde olacak. Peki, Binnur Kaya kimdir?

KIRMIZI ODA DİZİSİ ÇOK YAKINDA

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

BİNNUR KAYA KİMDİR?

Binnur Kaya 19 Nisan 1972, Ankara doğumlu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.

Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.

BİNNUR KAYA FİLMOGRAFİ

1996 Kaynanalar Rukiye

1998 Kaçıklık Diploması

2000 Abuzer Kadayıf

2000 Muhallebicinin Oğlu

2000 Abuzer Kadayıf

2003 İnşaat Ayşe

2005 Babam ve Oğlum Hanife

2006 Hayatımın Kadınısın Firdevs

2006 Küçük Kıyamet Filiz

2009 Vavien Sevilay

2013 Mutlu Aile Defteri Asuman

2014 Şarkı Söyleyen Kadınlar Esma

2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? Şengül

2018 Bizi Hatırla Fatoş

2019 Cinayet Süsü Asuman

2020 Azizler

1996 Kaynanalar Rukiye

1997 Baba Evi Meryem

1998 Dış Kapının Mandalları

1998 Tele Dadı

1999 Çarli Hijyen

2000-2002 Bir Demet Tiyatro Berna / Manyak / Pala Şamuran

2000 Güneş Yanıkları Aylin

2001 Benimle Evlenir Misin? Gaye Şenoğlu

2001 Yeni Hayat Gülistan

2003 Hadi Uç Bakalım Düriye

2003 7 Numara Hürrem

2003 Bekârlar Binnur

2004-2007 Yabancı Damat Nazire Demir

2007 Kavak Yelleri Konuk Oyuncu

2007 Karayılan Antepli Emine

2007-2009 Avrupa Yakası Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala

2010 Türk Malı Abiye Kuzu

2011 Muhteşem Yüzyıl Duacı Hatun Konuk Oyuncu

2013-2015 Aramızda Kalsın Hüsne Celepoğlu

2015 Analar ve Anneler Neriman Hemşire

2017 Bu Sayılmaz Küçük Semiha

2019 Zengin ve Yoksul Berrin Taştan