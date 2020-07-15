Binnur Kaya Kırmızı Oda ile geri dönüyor! Binnur Kaya kimdir?
Oyunculuğu ile dizi ve filmlerin aranılan isimlerinden olan Binnur Kaya yeni dizisi Kırmızı Oda ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. TV8 ekranında yayınlanacak Kırmızı Oda dizisindeki rolü ile yine fark yaratacak. Peki, Binnur Kaya kimdir, hangi dizilerde rol almıştı?
Binnur Kaya yeni dizisi Kırmızı Oda ile çok yakında izleyici karşısına çıkacak. TV8 ekranın başlayacak olan yeni dizide Binnur Kaya ruh doktoru rolünde olacak. Peki, Binnur Kaya kimdir?
KIRMIZI ODA DİZİSİ ÇOK YAKINDA
OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı “Kırmızı Oda” çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.
Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.
BİNNUR KAYA KİMDİR?
Binnur Kaya 19 Nisan 1972, Ankara doğumlu. Aslen Elazığlıdır. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Hemen ardından İstanbul'a yerleşen Kaya, Ankara Sahnesi ve Karatahta isimli çocuk tiyatroları ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştı. İlk televizyon dizisi Kaynanalar'dır.
Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncu kadrosuna katıldı. 2007-2008 sezonunda Avrupa Yakası komedi dizisinin kadrosuna dahil oldu. 2010'da "Vavien" filmindeki rolüyle 42. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri'nde ve 3. Yeşilçam Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödüllerini kazandı. 2014 yılında ise 41. Magnum Altın Kelebek Ödülleri'nde Aramızda Kalsın adlı dizideki rolü ile En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Seçilmiştir.
BİNNUR KAYA FİLMOGRAFİ
1996 Kaynanalar Rukiye
1998 Kaçıklık Diploması
2000 Abuzer Kadayıf
2000 Muhallebicinin Oğlu
2000 Abuzer Kadayıf
2003 İnşaat Ayşe
2005 Babam ve Oğlum Hanife
2006 Hayatımın Kadınısın Firdevs
2006 Küçük Kıyamet Filiz
2009 Vavien Sevilay
2013 Mutlu Aile Defteri Asuman
2014 Şarkı Söyleyen Kadınlar Esma
2017 Sen Kiminle Dans Ediyorsun? Şengül
2018 Bizi Hatırla Fatoş
2019 Cinayet Süsü Asuman
2020 Azizler
1996 Kaynanalar Rukiye
1997 Baba Evi Meryem
1998 Dış Kapının Mandalları
1998 Tele Dadı
1999 Çarli Hijyen
2000-2002 Bir Demet Tiyatro Berna / Manyak / Pala Şamuran
2000 Güneş Yanıkları Aylin
2001 Benimle Evlenir Misin? Gaye Şenoğlu
2001 Yeni Hayat Gülistan
2003 Hadi Uç Bakalım Düriye
2003 7 Numara Hürrem
2003 Bekârlar Binnur
2004-2007 Yabancı Damat Nazire Demir
2007 Kavak Yelleri Konuk Oyuncu
2007 Karayılan Antepli Emine
2007-2009 Avrupa Yakası Şahika Koçarslanlı / Dilber Hala
2010 Türk Malı Abiye Kuzu
2011 Muhteşem Yüzyıl Duacı Hatun Konuk Oyuncu
2013-2015 Aramızda Kalsın Hüsne Celepoğlu
2015 Analar ve Anneler Neriman Hemşire
2017 Bu Sayılmaz Küçük Semiha
2019 Zengin ve Yoksul Berrin Taştan