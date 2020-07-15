MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Binnur Kaya, 'Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu oldu
15.07.2020 - 10:28 |

Binnur Kaya, 'Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu oldu

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan 'Kırmızı Oda' dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı dizide gerçek hayatta yaşanan olaylar anlatılacak.

Binnur Kaya, 'Kırmızı Oda'nın başrol oyuncusu oldu
ABONE OL

'Kırmızı Oda' dizisinden ilk tanıtım geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt'un senaryosunu kaleme aldığı dizi çok yakında TV8 ekranlarında izleyici ile buluşacak.

KIRMIZI ODA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kırmızı Oda’nın yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin tanıtımında sadece “ÇOK YAKINDA” ibaresine yer verildi.

KONUSU NEDİR?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibini ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarının anlatılacağı “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Eda Taşpınar'dan 90 yaşındaki anneannesine teşekkürSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Eda Taşpınar, Instagram hesabından 90 yaşındaki anneannesinin videosunu paylaştı. Anneannesinin enerji dolu videosu kısa sürede beğeni topladı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Burcu Esmersoy'dan tatil paylaşımları

Burcu Esmersoy'dan tatil paylaşımları

Survivor birincisi ödülü ne olacak 2020? Survivor şampiyonu ne kadar para alacak?

Survivor birincisi ödülü ne olacak 2020? Survivor şampiyonu ne kadar para alacak?

YALANLAMIŞTI AMA

YALANLAMIŞTI AMA

Balayına çıkamadılar

Balayına çıkamadılar

Sıradaki Haber