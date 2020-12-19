Bir Annenin Günahı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Bir Annenin Günahı dizisi nerede çekiliyor?

Bir Annenin Günahı dizisi 5. bölüm ile bu akşam ekrana gelecek. Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Bir Annenin Günahı dizisini takip eden izleyiciler bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm fragmanlarını ve neler yaşanacağını merak ediyor. Diziyi yeni izlemeye başlayan seyirciler ise Bir Annenin Günahı dizisi konusu ve oyuncu kadrosunda hangi isimler var, Dizi nerede çekiliyor gibi sorulara yanıt arıyor. Peki Bir Annenin Günahı dizisi konusu ve oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ KONUSU

Suna, 40’lı yaşların güzel bir kadındır. Göksu sahilinde ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla bir gecekonduda yaşamaktadır. Bir ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur. Yirmili yaşlarının başındaki Yusuf, ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan biridir. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir. Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Ama Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…

BİR ANNENİN GÜNAHI 5. BÖLÜM FRAGMANI

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Özge Özberk (Suna)

Musa Uzunlar (Sadri Güngör)

Mert Yazıcıoğlu (Yusuf)

Emre Kınay (Çetin Alaz)

Simay Barlas (Yağmur Güngör)

Pamir Pekin (İbrahim Komiser)

Alihan Türkdemir (Ali)

Mina Derman (Zehra)

BİR ANNENİN GÜNAHI 5. BÖLÜM 2. FRAGMANI

BİR ANNENİN GÜNAHI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bir Annenin Günahı dizisinin çekimleri İstanbul'da yapılmaktadır. Çekimler, Beykoz'da dizi için kurulan platoda gerçekleşmektedir.