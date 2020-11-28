Bir Annenin Günahı oyuncuları | Bir Annenin Günahı konusu ne?
Bir Annenin Günahı ilk bölümü ile herkesi ekran başına kilitledi. Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Bir Annenin Günahı dizisi hangi gün yayınlanıyor? Kanal D'nin yeni dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Bir Annenin Günahı dizisi ile ilgili merak edilenler.
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı ilk bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Yeni bölümü ile bu akşam yayınlanacak olan dizi Cumartesi günleri ekrana geliyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgili detayları haberimizde derledik.
BİR ANNENİN GÜNAHI KONUSU NE?
Suna, 40’lı yaşların başında, dünyalar güzeli bir kadındır. Göksu sahilinde zar zor işlettiği ufak bir balıkçı dükkanı vardır. Çocuklarıyla beraber Göksu yakınlarında, bahçe içinde bir gecekonduda yaşar. Dişinden tırnağından arttırarak bir yandan çocuklarını okutmuş bir yandan da başlarını sokabilecekleri bir evleri olsun diye ev kooperatifine girmiştir. Hayattaki en büyük dayanağı büyük oğlu Yusuf’tur.
Yusuf, yirmili yaşlarının başında, yakışıklı ve akıllı, oldukça da muzip bir çocuktur. Yusuf ailesini her şeyin üstünde tutan, derslerinde başarılı, kardeşleriyle ilgilenen, tüm fakirliğe rağmen halden anlayan, yaşına göre olgun, yani “gerçek hayatın” farkında olan biridir. Yalnız başına onlara hem analık hem babalık etmiş anasını her şeyden sakınır. Annesi onu okutmuş, üniversite son sınıfa kadar getirmiştir.
Suna’nın kafasında güzel günler yakındır. Ev bitince, Yusuf da mezun olup avukat çıkınca, her şey yoluna girecektir. Yıllardır soluksuz çalışan Suna, balıkçı dükkanını kapatıp, evde yalnızca çocukları için yemek pişirecektir. Hatta Yusuf hayırlısıyla bir gün evlenince, Suna da torunlarını sevecektir. Ama zavallı Suna, kurduğu bu güzel hayallere koşarken, kaderin ona takacağı çelmeden habersizdir…
BİR ANNENİN GÜNAHI OYUNCULARI
Özge Özber - Suna
Musa Uzunlar - Sadri Güngör
Mert Yazıcıoğlu - Yusuf
Emre Kınay - Çetin Alaz
Simay Barlas - Yağmur Güngör
Pamir Pekin - İbrahim Komiser
Alihan Türkdemir - Ali
Mina Derman - Zehra