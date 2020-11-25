'Bir Annenin Günahı' setinden kareler

Yapımını Limon Yapım ve Skala Yapım’ın üstlendiği 'Bir Annenin Günahı', geçtiğimiz cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Kendi ayakları üzerinde duran, ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını konu eden dizi, hikayesi ile olduğu kadar oyuncu performanslarıyla da çok konuşuldu.

Çekimlerinin Beykoz Göksu’da devam eden dizinin oyuncuları, yoğun geçen sette neşeli halleriyle objektiflere poz verdi.

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı dizinin senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan kaleme alıyor. 'Bir Annenin Günahı', yeni bölümü ile 28 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.



