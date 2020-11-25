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25.11.2020 - 13:58 |

'Bir Annenin Günahı' setinden kareler

Kanal D’nin güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla fark yaratan yeni dizisi 'Bir Annenin Günahı'nden kamera arkası fotoğraflar geldi.

'Bir Annenin Günahı' setinden kareler
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Yapımını Limon Yapım ve Skala Yapım’ın üstlendiği 'Bir Annenin Günahı', geçtiğimiz cumartesi akşamı ilk bölümüyle ekrana geldi. Kendi ayakları üzerinde duran, ancak çocuğu için suç işlemek zorunda kalan bir annenin dramını konu eden dizi, hikayesi ile olduğu kadar oyuncu performanslarıyla da çok konuşuldu.

Çekimlerinin Beykoz Göksu’da devam eden dizinin oyuncuları, yoğun geçen sette neşeli halleriyle objektiflere poz verdi.

Özge Özberk, Musa Uzunlar, Mert Yazıcıoğlu, Emre Kınay, Simay Barlas ve Pamir Pekin’in başrollerinde yer aldığı, yönetmenliğini Filiz Gülmez Pakman’ın yaptığı dizinin senaryosunu Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan kaleme alıyor. 'Bir Annenin Günahı', yeni bölümü ile 28 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

Bir Annenin Günahı setinden kareler
Bir Annenin Günahı setinden kareler


Koronavirüse yakalanan Fulya Öztürk canlı yayında yaşadıklarını anlattıCNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Kanal D ekranında hafta içi her gün yayınlanan, sunuculuğunu Hakan Ural ile Nur Tuğba Namlı’nın yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programına canlı bağlantı yaparak, yaşadığı zorlu süreç hakkında konuştu.
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