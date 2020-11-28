Bir Annenin Günahı Yusuf kimdir, gerçek adı ne? Mert Yazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

Filiz Gülmez Pakman'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Bir Annenin Günahı dizisinin senaryosunu ise Özlem Atasoy ve Yeşim Aslan kaleme alıyor. "A Mother's Guilt" dizisinden uyarlanan "Bir Annenin Günahı" dizisinde Mert Yazıcıoğlu Yusuf karakterini canlandırıyor. Peki Mert Yazıcıoğlu kimdir?

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

Mert Yazıcıoğlu, 10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğdu.

Bir arkadaşının oynadığı dizi setine gittiğinde, oyuncu olmaya ilişkin ilk adımı atmıştır.Öncelikle Sumru Onat'ın kurduğu Cast 33 ajansıyla ve daha sonra Ümit Çırak ile tanıştı. Ümit Çırak'tan 3 Mota Eğitim atölyesinde oyunculuk dersleri almaya başladı. Bir süre oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Dedemin İnsanları adlı filmle, oyunculuğa başladı. 2013 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanan; başrolü Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin olduğu Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırmıştır.[5] Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi adlı dizide ise "Korkut" karakterini canlandırdı.2018 yılında yayımlanan İyi Oyun adlı Sinema filminde "Cenk" karakterini canlandırmıştır.2018 Ekim ayından itibaren Kanal D'de yayımlanmış olan Bir Litre Gözyaşı adlı dizide "Mahir Yetkin" karakterini canlandırmıştır.