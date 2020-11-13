MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Bir Başkadır dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
13.11.2020 - 14:17 |

Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Bir Başkadır dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Dijital paltform Netflix'te yayınlanmaya başlanan Bir Başkadır dizisinde farklı hayalleri, farklı hayatları ve farklı korkuları olan insanların bir yerden sonra yollarının kesişmesi dizide konu alınıyor. Bir Başkadır dizisinin oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit yer alıyor. İşte Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Bir Başkadır dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
ABONE OL

Bir Başkadır dizisi Netflix platformu üzerinden yayımlanmaya başladı. Dizinin 1. sezonun Netflix'te yayınlanmasının ardından sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Dizinin henüz ilk sezonunu izlemeyen ve izlemeyi düşünen vatandaşlar Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya devam ediyor. İşte Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

BİR BAŞKADIR DİZİSİ KONUSU

Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.

Gündelikçilik yapan Meryem zaman zaman baygınlık geçirmektedir. Tavsiye üzerine bir psikiyatriste gider. Ancak psikiyatrist Peri'nin sorularından biri onu rahatsız eder.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ OYUNCULARI

Öykü Karayel

Fatih Artman

Funda Eryiğit

 

Van'da mültecileri taşıyan minübüs takla attıVan- Erciş Karayolundaki Çakırbey Mahallesi yakınlarında kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dilek Birgen: 15 dakikada hazır olurum

Dilek Birgen: 15 dakikada hazır olurum

Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında? Miss Model Ceyda Toyran biyografisi

Ceyda Toyran kimdir, kaç yaşında? Miss Model Ceyda Toyran biyografisi

Işıl Reçber her daim şık

Işıl Reçber her daim şık

'Hayatımızın normale dönmesini bekliyorum'

'Hayatımızın normale dönmesini bekliyorum'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet