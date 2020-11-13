Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Bir Başkadır dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?

Bir Başkadır dizisi Netflix platformu üzerinden yayımlanmaya başladı. Dizinin 1. sezonun Netflix'te yayınlanmasının ardından sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Dizinin henüz ilk sezonunu izlemeyen ve izlemeyi düşünen vatandaşlar Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya devam ediyor. İşte Bir Başkadır dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

BİR BAŞKADIR DİZİSİ KONUSU

Hayatları farklı, hayalleri farklı, korkuları farklı. Birbirlerine zıt görünseler de yolları kesiştiğinde sınırlar ortadan kalkacak ve hepsi birbirinin hayatına dokunacak.

Gündelikçilik yapan Meryem zaman zaman baygınlık geçirmektedir. Tavsiye üzerine bir psikiyatriste gider. Ancak psikiyatrist Peri'nin sorularından biri onu rahatsız eder.

BİR BAŞKADIR DİZİSİ OYUNCULARI

Öykü Karayel

Fatih Artman

Funda Eryiğit