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31.01.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN

Bir günlük evlilik bitti

Zerrin Özer, nikah masasına oturduğu gün, dolandırıcı olduğu iddia edilen Murat Akıncı’ya, ertesi gün boşanma davası açmıştı.

Bir günlük evlilik bitti

Zerrin Özer, nikah masasına oturduğu gün, dolandırıcı olduğu iddia edilen Murat Akıncı’ya, ertesi gün boşanma davası açmıştı. İstanbul 3. Aile Mahkemesi’nde görülen davaya Özer ile Akıncı katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada, Özer’in avukatı, boşanmalarına karar verilmesini istedi. Evliliği bitiren mahkemede, ikilinin herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı öğrenildi. 

Magazin Haberleri Bülteni (31 Ocak 2020)İşte magazin dünyasındaki günün öne çıkan gelişmeleri.
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Cadde Yazarları

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