Bir lezzet durağı: Kuzey Kıbrıs

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin turizmin lideri Merit Grubu’nun Merit Royal Oteli’nde dünya lezzetleriyle birlikte Kıbrıs yemek kültürüne de bağlı kalınıyor. Otelin mutfak direktörü Onur Karaçay, yöresel lezzetler ve doğal ürünler kullandıklarını belirterek, “Yerel üreticilerin gıdalarını tercih etmemizdeki en önemli faktör, bu gıdalarda katkı maddesi bulunmaması ve üretim aşamalarının takip edilebilmesi” dedi.