Bir Nefes Yeter filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Bir Nefes Yeter filmi kaç yılında çekildi?

Bir Nefes Yeter filmi konusu ve oyuncu kadrosu filmi izleyecek olan vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Kanal D ekranında yayınlanacak olan Bir Nefes Yeter filminin yönetmen kadrosunda Yasemin Erkul Türkmeneli yer alıyor. Başrollerinde Seçkin Özdemir, Tuvana Türkay gibi isimler yer alıyor. Yakışıklı bir adam olan Yaman içine kapanık biridir. Nefes'le tanıştıktan sonra hayatı bir anda değişir. İşte Bir Nefes Yeter filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

BİR NEFES YETER FİLMİ KONUSU

Bir Nefes Yeter, Yasemin Erkul Türkmenli'nın 2017 yılında yönettiği Romantik ve Dram filmi.

Bir Nefes Yeter dizisi birbirinin tam karşıtlığı olan insanları anlatıyor. Yaman adında genç ve yakışıklı bir adam yaşam arzusunu kaybeder. Artık hiçbir şeye inanmıyor, akrabalarıyla iletişim kurmayı bırakıyor, arkadaşlarla iletişimini kaybediyor ve var olan noktayı bir bütün olarak görmüyor.

Yaman'ın intiharı düşünmeye başladığı noktaya gelir. Ama sonra, yolda, adamın Yaman'ı tam anlamıyla olumsuzluk ve nefretin girdabından çeken Nefes adında bir kızı var.

Nefes saf mutluluktur. Yaşam sorunları ile yorulmadan mücadele ediyor ve her zaman engellerin üstesinden gelmeyi başarıyor. Nefes Yaman'ı motive eder, hızla aşık olur ve kız içtenlikle karşılık verir. Gençler birbirlerinde mutluluk buldular.

Yaman için her gün cennetten bir hediye gibidir. Ama çift yeni bir meydan okuma ile karşı karşıya, zaten birlikte. Bir gün, kız yerde bilinçsiz. Yaman Nefes'i her zaman en yakın hastaneye götürür ve doktorların ona üzücü haber verdiğini söyler: sevgilisi ciddi şekilde hasta. Şimdi Yaman zor zamanlar geçirecek.

Tüm gücünü Nefes'e geri döndürmek için atmalıdır. Fakat yeterli gücü var mı? Cevap için bu muhteşem televizyon dizisini izlemelisiniz.

Öyleyse neden olmasın - Bir Nefes Yeter, 13 Ekim 2017'de yayınlanan en ünlü televizyon dizilerinden biridir.

Oyuncular

Seçkin Özdemir

Tuvana Türkay

Hakkı Ergök

Zuhal Gencer Erkaya

Mihriban Er

Nilüfer Kurt

Galip Erdal

Coşkun Özmeriç

Obada Adnan