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13.08.2020 - 12:31 |

'Bir yıl daha Şile'de olacağım'

Oyuncu ve yazar Başak Sayan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

'Bir yıl daha Şile'de olacağım'
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İş toplantısı için İstanbul'a geldiğini belirten Başak Sayan, "Uzun süredir çocuklarla beraber Şile'deki evimizde kalıyoruz. Ormanın içinde kalabalıktan uzakta organik bir yaşam sürmeye çalışıyoruz. İşlerim oldukça buraya geliyorum ve hemen sonra tekrar Şile'nin yolunu tutuyorum. Sanırım süreç böyle devam ederse yaklaşık bir yıl daha orada kalacağız" açıklamasında bulundu.

Magazin Haberleri Bülteni (14 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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