Bir Zamanlar Çukurova 64. bölümde neler olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları...

ATV ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. 3. sezona 64. bölüm ile başlayacak olan Bir Zamanlar Çukurova'da neler olacak?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Züleyha cezaevinden çıkıyor fakat Demir hala çocuklarını göstermiyor. Demir, Züleyha'yı evde hizmetli olarak tutmak istiyor. Müjgan ise Züleyha'yı öldürmek için tuzağa düşürüyor. Müjgan katil olmayı göze alacak mı merak konusu. Züleyha'nın tarafında olan Hünkar'ın ise oğlu ile arası açılacak.

Diziye yeni sezonda dahil olan Sevda Çağlayan'ın Hünkar ile olan karşılaşması ise izleyenleri meraklandıracak. İkiliyi bir araya getiren ortak kader ne?

Yılmaz, Adnan'ın babası olduğunu öğrenip onun peşine düşecek mi?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

VAHİDE PERÇİN - HÜNKAR YAMAN

MURAT ÜNALMIŞ - DEMİR YAMAN

UĞUR GÜNEŞ - YILMAZ AKKAYA

HİLAL ALTINBİLEK - ZÜLEYHA

KEREM ALIŞIK - ALİ RAHMET FEKELİ

BÜLENT POLAT - GAFFUR

MELİKE İPEK YALOVA - MÜJHAN HEKİMOĞLU

SERPİL TAMUR - HAMİNNE

SİBEL TAŞÇIOĞLU - ŞERMİN YAMAN

TURGAY AYDIN - SABAHATTİN

SELİN YENİNCİ - SANİYE

SELİN GENÇ - GÜLTEN

ARAS ŞENOL - ÇETİN

POLEN EMRE - FADİK

FURKAN PALALI - FİKRET FEKELİ

NAZAN KESAL - SEVDA ÇAĞLAYAN