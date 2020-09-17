Bir Zamanlar Çukurova 64. bölümde neler olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları...
Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon bölümleri ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. İki sezondur izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşatan Bir Zamanlar Çukurova 64. yeni bölümde büyük sırlar açığa çıkacak mı merak konusu. İşte yeni bölüm detayları ve Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları...
ATV ekranında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ile bu akşam ekrana geliyor. 3. sezona 64. bölüm ile başlayacak olan Bir Zamanlar Çukurova'da neler olacak?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 64. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Züleyha cezaevinden çıkıyor fakat Demir hala çocuklarını göstermiyor. Demir, Züleyha'yı evde hizmetli olarak tutmak istiyor. Müjgan ise Züleyha'yı öldürmek için tuzağa düşürüyor. Müjgan katil olmayı göze alacak mı merak konusu. Züleyha'nın tarafında olan Hünkar'ın ise oğlu ile arası açılacak.
Diziye yeni sezonda dahil olan Sevda Çağlayan'ın Hünkar ile olan karşılaşması ise izleyenleri meraklandıracak. İkiliyi bir araya getiren ortak kader ne?
Yılmaz, Adnan'ın babası olduğunu öğrenip onun peşine düşecek mi?
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI
VAHİDE PERÇİN - HÜNKAR YAMAN
MURAT ÜNALMIŞ - DEMİR YAMAN
UĞUR GÜNEŞ - YILMAZ AKKAYA
HİLAL ALTINBİLEK - ZÜLEYHA
KEREM ALIŞIK - ALİ RAHMET FEKELİ
BÜLENT POLAT - GAFFUR
MELİKE İPEK YALOVA - MÜJHAN HEKİMOĞLU
SERPİL TAMUR - HAMİNNE
SİBEL TAŞÇIOĞLU - ŞERMİN YAMAN
TURGAY AYDIN - SABAHATTİN
SELİN YENİNCİ - SANİYE
SELİN GENÇ - GÜLTEN
ARAS ŞENOL - ÇETİN
POLEN EMRE - FADİK
FURKAN PALALI - FİKRET FEKELİ
NAZAN KESAL - SEVDA ÇAĞLAYAN