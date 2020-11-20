Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm fragman yayımlandı mı? Bir Zamanlar Çukurova 73. son bölüm detayları

Behice'nin kaybolması Müjgan'ı zapt edilemez hale getirir. Züleyha ile kozlarını paylaşmaya konağa gitti sırada ona engel olan Demir'dir. Fekeli ile birlikte Demir, katili bulmanın yollarını arar. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 73. bölümünde, konağa misafir olarak gelen Sevda, Saniye'nin hayatını zorlaştırır. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 73. bölümde neler oldu?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 74. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

Çukurova'da hatsı sayılır iki aile arasında yaşananları ve aşk öykülerini ekrana getiren Bir Zamanlar Çukurova dizisi 73. son bölüm sonrası 74. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Dizinin henüz yeni bölüm fragmanı ise yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Behice, kendi kurduğu kumpasta, ummadığı bir şekilde kurban haline gelir. Saldırıya uğramış görüntüsü vermesi için tuttuğu Erdinç, üzerine bir köpek saldırınca Behice’yi vurur ve korkuyla onu orada bırakıp uzaklaşır.

Halasının adeta kovulmuş olması, Müjgan’ı yine sonunu hesap etmediği bir karara iter! Müjgan da halasının peşinden evi terk edecektir. Fikret ise onu geri döndürmeye çalışırken, kendini açıklayamayacağı bir durumun içine soktuğundan habersizdir. Halası ile ilgili olan biten, Müjgan’ın kendisini kaybetmesine yol açar. Müjgan, Züleyha’ya hesap sormaya konağa gider! Demir ona engel olur! Karşısına itiraf mektubunu çıkarmak ister ama bu vesile ile mektubun çalındığından haberdar olacaktır!





Behice’nin kaybolması ile başlayan olaylar, Fekeli ve Demir’i yine konuyu düşünmeye iter. İkisi de katili bulup, bir an önce cezasını vermek istiyordur ama ne Behice’ye ne başkasına karşı ellerinde en ufak bir ipucu yoktur. Çaresiz bekleyiş, Demir’in bir basın toplantısı düzenlemesine neden olur. Ancak bu basın toplantısı, Züleyha ve Yılmaz arasında yeni bir gerginliğin de kapısını aralar!

Demir gitmesine izin vermeyince, Sevda’nın misafirliği de uzayacaktır. Ancak bu misafirlik ve Haminne’nin Sevda’yı küçük kızı zannetmeye devam etmesi, Saniye için hayatı gittikçe zorlaştırır. İkisi arasındaki gerginlik her an hissedilir hale gelir. Züleyha, Saniye’yi anlasa da, ona Sevda’ya bir şans tanımasını söyler.





