Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova ATV yayın akışında neden yok, bu hafta yok mu?

ATV'nin fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 80. bölüm ile nefesler tutulmuş bir şekilde bekleniyor. İstanbul'dan gelen Ümit ile Demir'in karşılaşması yeni gelişmelerin fitilini ateşleyecek gibi görünüyor. Yanı sıra Yılmaz'ın ölümü, onu seven iki kadını yani Züleyha ve Müjgan'ı derinden etkiler. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Züleyha ile Müjgan'ı neler bekliyor, merak konusu oldu. Öte yandan 14 Ocak Perşembe ATV yayın akışı da diziseverleri hayal kırıklığına uğrattı. İşte, detaylar...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da tüm engellere rağmen bitmeyen Züleyha ve Yılmaz aşkı, bir trafik kazası ile hüzünlü bir ayrılığa sahne oldu! Tam da Çukurova'ya barış gelmişken, sevenler sevdiklerine kavuşmuş, kaderin oyunu ile bu hikayeye dahil olanlar, saygıyla kendi kaderlerine dönmüşken, evladının hastaneye götürüldüğünü duyan Yılmaz, oraya yetişmeye çalışırken uçurumdan yuvarlandı! Can düşmanı Demir, hayatını tehlikeye atarak Yılmaz'ı kurtardı, hastaneye de yetiştirdi. Tüm Çukurova iyileşmesi için dualar etti, Yılmaz tüm sevdikleri ile de tüm düşmanları ile de helalleşti. Adeta Çukurova'da Yılmaz ve Züleyha aşkı ile yaşananların ardından bembeyaz bir sayfa açıldı! Ama kader, bir kez daha ayrılık kartını çıkardı!

Yılmaz, son nefesini sevdiği kadınla, ömrünü adadığı aşkla verdi! Züleyha tam da kavuştuk derken Yılmaz'ı kaybetti! Kimsenin birbirini teselli edecek sözü kalmamıştır! Demir, Züleyha'yı ayakta tutmaya çalışıp, Çocukları için güçlü olmasını sağlamak için çabalayacaktır. Demir de üzgündür. Ama neyse ki ölmeden önce Yılmaz'la helalleşmiştir.

Yıllar önce hem eşini hem evlatlarını kaybeden Fekeli, kısa süre içinde yeniden aynı acılarla sınanmaktadır. Kimsenin onu teselli etmeye gücü yetmez. Yılmaz'ın cenazesini Fikret üstlenir, her şeye o sahip çıkar!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

Yılmazın ardından yaşanılacaklar büyük ilgiyle beklenirken ATV yayın akışında Bir Zamanlar Çukurova 80. yeni bölüm yer almadı. Dizinin yerine Ziraat Türkiye Kupası son 16 maçlarından Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesi veriliyor.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Hande Soral'ın canlandırdığı Ümit karakterinin, Yılmaz'ın ardından diziye dahil olmasıyla işlerin karışacağı ön görülüyor. Geçtiğimiz perşembe akşamı 79. bölümü ile sevenleri karşısına çıkan dizinin 80. yeni bölüm fragmanı da ekrana gelmedi ancak dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta perşembe günü 21 Ocak'ta yayımlanması bekleniyor.